Новый внедорожник УАЗ: первые подробности

Глава компании Sollers , в которую входит УАЗ , раскрыл планы по обновлению модельной линейки бренда.

По словам генерального директора «Соллерс» Вадима Швецова, в 2020-ом либо в 2021 году на рынке появится новое семейство автомобилей УАЗ, в том числе большой внедорожник «с абсолютно новой электронной инфраструктурой». Он подчеркнул, что модель будет «крупной» и получит гибридную силовую установку. Как сообщает RNS, УАЗ намерен перевести «Патриот» в категорию бюджетных автомобилей, как это произошло с моделью «Хантер». Последний, напомним, на сегодняшний день остается самым доступным рамным внедорожником на рынке. На 2020 году запланирован выпуск легкого коммерческого гибрида «Профи», а также «будут решения и для других автомобилей УАЗ», добавил Швецов.

Гендиректор Sollers также обозначил сроки старта продаж «Патриота» с автоматической коробкой передач — это произойдет в первой половине 2019 года. Ранее стало известно, что этот внедорожник оснастят 6-диапазонной гидромеханической коробкой фирмы Punch.

Как сообщал «Авторамблер», ранее глава «Соллерс» заявил о том, что автопроизводитель не возобновит работу над компактным кроссовером УАЗ 3170 с несущим кузовом. Кроме того, компания не планирует выпускать под брендом УАЗ премиальный SUV проекта «Кортеж».