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УАЗ назвал сроки начала выпуска внедорожников с «автоматом»
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УАЗ назвал сроки начала выпуска внедорожников с «автоматом» 

Rambler News Service 2 часа назад
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, является флагманским активом группы Sollers) планирует начать выпуск внедорожников «Патриот» с автоматической коробкой передач в первой половине 2019 года, сообщил журналистам совладелец группы Sollers Вадим Швецов на полях Восточного экономического форума.
«Работа по «Патриоту» находится на окончательной стадии. Следующее обновление у нас автомат, которое должно появиться в течение нескольких месяцев. В следующем году, это будет первая половина», — сказал Швецов.
Он отметил, что поставщиком новой коробки передач выпустит бельгийская компания Punch.
«Отличный шестиступенчатый гидромех. Она подошла нам, она суперадаптирована, отличная коробка. Я уверен, что продукт будет пользоваться спросом», — уточнил топ-менеджер.
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