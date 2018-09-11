УАЗ назвал сроки начала выпуска внедорожников с «автоматом»

«Работа по «Патриоту» находится на окончательной стадии. Следующее обновление у нас автомат, которое должно появиться в течение нескольких месяцев. В следующем году, это будет первая половина», — сказал Швецов.

Он отметил, что поставщиком новой коробки передач выпустит бельгийская компания Punch.

«Отличный шестиступенчатый гидромех. Она подошла нам, она суперадаптирована, отличная коробка. Я уверен, что продукт будет пользоваться спросом», — уточнил топ-менеджер.