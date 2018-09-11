УАЗ назвал сроки начала выпуска внедорожников с «автоматом» 

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, является флагманским активом группы Sollers) планирует начать выпуск внедорожников «Патриот» с автоматической коробкой передач в первой половине 2019 года, сообщил журналистам совладелец группы Sollers Вадим Швецов на полях Восточного экономического форума.
«Работа по «Патриоту» находится на окончательной стадии. Следующее обновление у нас автомат, которое должно появиться в течение нескольких месяцев. В следующем году, это будет первая половина», — сказал Швецов.
Он отметил, что поставщиком новой коробки передач выпустит бельгийская компания Punch.
«Отличный шестиступенчатый гидромех. Она подошла нам, она суперадаптирована, отличная коробка. Я уверен, что продукт будет пользоваться спросом», — уточнил топ-менеджер.