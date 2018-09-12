УАЗ назвал сроки выпуска нового внедорожника

«У нас стоит план, в 2020-2021 годах мы выпустим абсолютно новый автомобиль с абсолютно новой электронной инфраструктурой», — сказал Швецов.

Он отметил, что речь идет о следующем [семействе] (https://rns.online/industry/UaZ-razrabotal-pervii-legkii-kommercheskii-gruzovik-v-Rossii-s-gibridnoi-silovoi-ustanovkoi-2018-07-09/) автомобилей УАЗ.

«Это будет крупный автомобиль, в том числе и гибридный. Это будет параллельный выпуск, «Патриот» просто уйдет в low-cost версию, как сейчас «Хантер» — самый доступный рамный внедорожник для покорителей села (…) У нас есть четкий план, мы должны в 2020 году запустить LCV (легкий коммерческий автомобили) «Профи» с гибридным двигателем, также будут решения и для других автомобилей УАЗ», — сказал Швецов.

Кроме того, он рассказал об отказе от проекта УАЗ 3170, который разрабатывался совместно с НАМИ.

«3170 — у нас была проработана версия автомобиля совместно с НАМИ, на котором мы щупали направления. Этот проект не был принят», — уточнил совладелец группы Sollers.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей УАЗ в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года снизились на 7%, до 3,3 тыс. штук.