Mercedes-AMG E53 предстал на видеоролике

Видео, демонстрирующее возможности гибридного Mercedes-AMG E53, выложено в сети.

Для многих гибридный автомобиль, причем экономичный, ассоциируется с Toyota Prius . Однако не все знают, что у машины есть достойный конкурент в лице купе Mercedes-AMG E53, возможности которого наглядно представлены на ролике.

На ролике заметно, как работает машина в режиме ускорения и торможения. На свободных участках трассы машина достигает своей максимальной скорости.

По документам производителя она равна 255 километров в час (100 километров за 4,3 секунды). Достигаются такие цифры за счет гибридной силовой установки, которая состоит из агрегата с турбонаддувом в 429 лошадиных сил и электрической добавкой, которая прибавляет машине 21 лошадиную силу.

Есть несколько преимуществ, которые имеет гибрид. Главное из них — это добавление производительности. В то же время может присутствовать экономия топлива, что для многих немаловажно.