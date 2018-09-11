В России резко подорожали автомобили Mitsubishi

Mitsubishi повысила цены на все комплектации моделей ASX и Pajero Sport на 10-100 тыс. рублей.

Теперь минимальная стоимость Mitsubishi ASX составляет 1,139 млн рублей, а в топовом исполнении автомобиль оценивается в 1,555 млн рублей. Бензиновые версии Pajero Sport выросли в цене на 100 тыс. рублей, до 2,309 млн рублей. При этом дизельные модификации «потяжелели» всего на 10 тыс. рублей, до 2,567 млн за автомобиль с базовым набором оборудования, сообщает «Автостат».

Примечательно, что японский автопроизводитель уже корректировал стоимость перечисленных моделей — это произошло в августе. Тогда ASX и Pajero Sport подорожали на 5 — 32 тыс. рублей.