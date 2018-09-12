Сверхбюджетный компактвэн на базе Renault Kwid впервые попался на камеру

Шпионы заметили на тестах Rеnаult Кwid. В 2019 году компания представит новый минивэн.

Модель создана на базе хэтчбэка Кwid. В сеть попало новое видео, на котором показал автомобиль в камуфляжной плёнке. Из этого можно сделать выводы, что модель находится на стадии завершения, осталось только пройти испытания на дороге.

Модель пока не получила имени, более того какой-то обширной информации до премьеры пресс-служба компании не озвучивают. Эксперт считают, что модель построена на платформе СМF-A альянса Rеnаult-Nissаn. Первая страна, которая получит новинку — Индия, также предполагается, что и некоторые страны Азии.

Длина модели будет практически 4 метра, длина полностью соответствует налоговым нормам. Автомобиль рассчитан на семь мест.