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Сверхбюджетный компактвэн на базе Renault Kwid впервые попался на камеру
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Сверхбюджетный компактвэн на базе Renault Kwid впервые попался на камеру 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Шпионы заметили на тестах Rеnаult Кwid. В 2019 году компания представит новый минивэн.
Модель создана на базе хэтчбэка Кwid. В сеть попало новое видео, на котором показал автомобиль в камуфляжной плёнке. Из этого можно сделать выводы, что модель находится на стадии завершения, осталось только пройти испытания на дороге.
Модель пока не получила имени, более того какой-то обширной информации до премьеры пресс-служба компании не озвучивают. Эксперт считают, что модель построена на платформе СМF-A альянса Rеnаult-Nissаn. Первая страна, которая получит новинку — Индия, также предполагается, что и некоторые страны Азии.
Длина модели будет практически 4 метра, длина полностью соответствует налоговым нормам. Автомобиль рассчитан на семь мест.
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