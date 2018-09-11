Тест-драйв: Volvo XC60

С одной стороны, первооткрывателям всегда тяжелее, чем последователям, с другой же — не оправдать ожидания в первом случае намного сложнее. Рано или поздно с этим сталкиваются почти все очередные поколения популярных автомобилей. Вот и новый Volvo XC60 совсем недавно ступил на путь «взросления» в тени предшественника. Ступил, скорее, рано, чем поздно — более десяти лет первое поколение кроссовера радовало производителя продажами, так что к новинке ожидания предъявлены самые высокие. Впрочем, и у нее имеется достаточно тузов в рукаве, если учесть, что инженеры щедро одарили свое детище техническими благами от старшего брата Volvo XC90 . Но хватит ли этого преемнику, чтобы повторить прошлый успех модели? Как говорится, без тест-драйва не разберешься.

Не нужно быть большим знатоком шведской марки, чтобы с ходу констатировать огромное сходство старшей и младшей модели — разница здесь на уровне не явных деталей. Например, реверанс в сторону «баварца» X3 с его будто взлетающей ближе к корме подоконной линией окон или весьма по-фрейдовски удлиненная «рукоятка» светодиодного «молота» головной оптики.

Салон автомобиля выполнен в традиционном для Volvo скандинавском стиле.

Интерьер выделяется своей капитальностью. Чего стоит один только массивный центральный тоннель, на который так приятно положить уставшую от размахивания боевым топором руку. Усталость после 8-часовой пятидневки с компьютерной мышью в руке тоже годится.

Многие поверхности внутри напрямую взывают к вашим тактильным чувствам. Так, материал декоративных вставок приятно щекочет шпоном поверхность ладоней, а рубленые грани пускового переключателя и шайбы смены режимов холодят подушечки пальцев.

Если привыкать к салону Volvo XC60 после владения его старшим «донором» XC90 практически не нужно, то сам процесс управления таит в себе много преимущественно приятных сюрпризов. Первый из них — это, конечно, идеально сбалансированный руль, который в процессе переключения настроек буквально наливается свинцом, но по-прежнему остается информативным.

Даже держа в уме тот факт, что в автомобиле в качестве опции установлена пневматическая подвеска, все равно ощущаешь результат проделанной инженерами работы. Новинка рулится, держит угол и отрабатывает неровности дороги намного уверенней и мягче ближайших соседей в линейке — это безусловно стоит записать в «приход», а заодно и поднять кроссовер в условном рейтинге внутри своего класса.

Динамика разгона участвующей в обзоре дизельной версии с 235-сильным двигателем радует с самого старта. Подхват оборотов автоматической коробкой осуществляется так быстро, что не успеваешь ни заскучать, ни даже подумать об этом. Возвращаясь к вопросу, заданному в самом начале обзора, скажем, что в Volvo сделали все, чтобы влюбить в XC60 широкий пласт потенциальных покупателей. Несмотря на чисто вкусовые моменты вроде выбора марки акустической системы, общий акцент на улучшение ощущений от управления автомобилем сделан производителем верно. На данный момент шведский кроссовер по этому критерию оценки встал на одну ступень с прямыми немецкими и британскими конкурентами, а где-то и вовсе проскочил вверх на целый лестничный пролет.

Характеристики Габариты, д/ш/в, мм: 4688, 1902, 1658Снаряженная масса: 1879 кгДвигатель: дизельМощность: 235 л.с. Разгон до сотни, сек: 7,2Привод: передний с подключаемым заднимТестовый расход топлива: 6 л/100 кмЦена базовой комплектации: 3 085 000 р. Цена протестированного автомобиля: 4 862 900 р.