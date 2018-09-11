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Волгоградский «Титан-Баррикады» нуждается в новеньком чёрном Range Rover за 8,3 млн
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Волгоградский «Титан-Баррикады» нуждается в новеньком чёрном Range Rover за 8,3 млн 

v1.ru 45 минут назад
Фото: v1.ru
Престижная иномарка приобретается для нужд оборонного завода
Акционерное общество «Федеральный научно–производственный центр „Титан — Баррикады“, расположенное в Краснооктябрьском районе Волгограда, покупает чёрный внедорожник Range Rover за 8 миллионов 289 тысяч рублей.
— Автомобиль должен быть новым, выпущенным в 2018 году, — сообщили V1.ru в АО „ФНПЦ „Титан-Баррикады“. — Двигатель объёмом не менее 4,4 литров. Салон внедорожника будет отделан оттенками эбенового дерева и слоновой кости. Сиденья обиты высококачественной зернистой кожей Windsor под цвет салона.
Водитель Range Rover не должен замёрзнуть ни при каких обстоятельствах.
— Передние сидения с подогревом, вентиляцией и регулировкой по 20 параметрам. Автомобиль должен быть оборудован камерой кругового обзора и полным пакетом опций Drive Pro, — пояснили на оборонном предприятии. — Рулевое колесо требуется с функцией подогрева и отделкой кожей и деревом. Необходим датчик глубины водного препятствия и полноразмерное запасное колесо.
Машины с пробегом завод не интересуют.
— Требуется только технически исправный Range Rover, полностью готовый к эксплуатации, на котором раньше никто ездил, и не бывавший в ремонте, — подчеркнули в АО „ФНПЦ „Титан-Баррикады“. — Не должно быть повреждений кузова и салона. Автомобили с пробегом более 100 километров не рассматриваются.
Внедорожник должен быть на гарантии. Цель приобретения дорогого автомобиля на производстве прокомментировать отказались.
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