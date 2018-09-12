У производителя JAC появится паркетник

Не так давно стало известно о том, что автомобильный производитель JAC решил разбавить свою линейку очередной моделью, однако, это будет не кросс-купе, как ожидалось ранее. Китайская компания готовит к выходу новый компактный паркетник, который получит маркетинговое название S4. Ранее поступала информация о том, что машина проходила испытания без камуфляжа, теперь же производитель распространил фотографии серийной модификации модели.

Внешность у машины действительно яркая и броская, что является весьма рациональным решением компании. Ввиду небольших габаритов сделать из машины полноценное кросс-купе так и не получилось, однако, крыша модели осталась покатой, а усиливает эффект черные рамки, которые обрамляют боковые окна транспорта. Спереди и сзади фонари объединены между собой изящными полосами.

Что касается интерьера, то здесь была олицетворена достаточно сложная дизайнерская задумка, состоящая из массы замысловатых конструкций и линий, которые пересекаются в разных направлениях. Если верить фотографиям, то панель для управления климат-контролем получит сенсорный экран.

В моторную гамму должны выйти моторы на 1.5 и 1.6 литра с отдачей в 105 и 118 лошадей. Будут ли в серии представлены турбированные агрегаты объёмом в 1.2 или же 1.5 литра — пока неясно. В продажу машина должна поступить уже в следующем году.