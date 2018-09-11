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Сверхмощный пикап взорвался на фестивале внедорожников в США
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Сверхмощный пикап взорвался на фестивале внедорожников в США 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Во время заезда на 200 метров, дизельный суперпикап, построенный на платформе Dodge Ram, подорвался в конце дистанции.
Power Driven Diesel, компания, создавшая монстра с двигателем на две тысячи лошадиных сил и 6.7 литров, тщательно позаботилась о безопасности водителя.
Не смотря на взрыв двигателя и разбросанные по всей трассе поршни, кабина водителя никак не пострадала. На момент взрыва двигатель работал на 1500 лошадиных сил. В конце трассы шатунный болт сломался, а высококлассный топливный насос заклинило, после чего чудовищный двигатель начал разрывать себя.
Произошло это потому, что после разрушения шатунного болта и неполадки топливного насоса, дизель начал литься в мотор, не переставая.
Несмотря на огромную мощность удара, коленвал двигателя не смог пробить капот насквозь: капот просто выгнулся дугой от могучего взрыва.
Компания Cummins, создавшая дизельный двигатель на 2000 лошадиных сил, плотно сотрудничает с российским автоконцерном КАМАЗ.
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