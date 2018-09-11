Сверхмощный пикап взорвался на фестивале внедорожников в США

Во время заезда на 200 метров, дизельный суперпикап, построенный на платформе Dodge Ram , подорвался в конце дистанции.

Power Driven Diesel, компания, создавшая монстра с двигателем на две тысячи лошадиных сил и 6.7 литров, тщательно позаботилась о безопасности водителя.

Не смотря на взрыв двигателя и разбросанные по всей трассе поршни, кабина водителя никак не пострадала. На момент взрыва двигатель работал на 1500 лошадиных сил. В конце трассы шатунный болт сломался, а высококлассный топливный насос заклинило, после чего чудовищный двигатель начал разрывать себя.

Произошло это потому, что после разрушения шатунного болта и неполадки топливного насоса, дизель начал литься в мотор, не переставая.

Несмотря на огромную мощность удара, коленвал двигателя не смог пробить капот насквозь: капот просто выгнулся дугой от могучего взрыва.

Компания Cummins, создавшая дизельный двигатель на 2000 лошадиных сил, плотно сотрудничает с российским автоконцерном КАМАЗ.