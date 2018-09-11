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Toyota стала партнером фестиваля мотоспорта Moscow City Games
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Toyota стала партнером фестиваля мотоспорта Moscow City Games 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
8 сентября прошел большой фестиваль экстремального мотоспорта под названием Moscow City Games.
Происходило действо в Лужниках: там выступали специально приглашенные райдеры, в том числе всемирно известная команда Legend Stunt Team.
Выступления велись в форматах MTB (мотоцикл) и BMX (спортивный велосипед). Кроме того, Toyota помогала спонсировать мероприятие и привезло на мероприятие российскую команду компании, а также следующие автомобили: Новое поколение бизнес-седана Camry, кроссовер RAV4 нового поколения, новейший стильный паркетник C-HR.
Автомобили принимали участие в специальных квестах для посетителей, за прохождение которых раздавались подарки.
Удалось увидеть несколько новых функций: у новых Camry есть возможность проекции данных об автомобиле на лобовое стекло и беспроводная зарядка, а место водителя напоминает монокок.
У новых RAV4 и C-HR имеется комплектация, разработанная для российского климата: обогрев зеркал, руля, сидений, лобового стекла, салона и многие другие доработки для зимних дорог России.
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