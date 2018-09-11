Новый Mercedes GLE предстал в тизерном варианте

Эскизы будущего представителя Mercedes GLE выложены в сети.

Не так давно в интернете появлялись уже фотографии GLE, но большинство контуров машины находилось в тени. Теперь же производитель решил раскрыть значительную часть своих карт.

Начнем с передней части. На ней можно заметить укрепленную решетку радиатора с двумя горизонтальными планками, на которой красуется эмблема Mercedes.

На некоторых фото заметно отсутствие дверных ручек. Однако это не более, чем спецэффект, который призван сделать машину более гладкой внешне.

Прообразом для Mercedes GLE стал автомобиль M-class. Однако в 2015 году эволюция окончательно завершилась.

По сравнению с предыдущим поколением можно выделить следующие нововведения. Так, в кабине будут присутствовать два современных дисплея с видоизмененной приборной панелью.

Работать автомобиль будет на гибридной системе, что даст машине мягкость хода. Ожидается, что презентация новинки от Mercedes пройдет на нынешнем парижском автосалоне.