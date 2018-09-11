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BMW выпускает два новых мотоцикла-наследника R nineT Roadster
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BMW выпускает два новых мотоцикла-наследника R nineT Roadster 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Линейка BMW R nineT, ранее включавшая в себя только мотоцикл Roadster, вышедший в 2013, расширится двумя мотоциклами: R nineT Racer и R nineT Pure, которые будут сделаны качественно, но просто.
Вызвана такая погоня за желанием очистить выбор мотоцикла от чтения многотомных архивов форумов и позволить покупателю самому свободно модифицировать мотоциклы. Культура несложной, незамутненной езды на мотоциклах называется «кафе рейсинг», и именно под нее затачиваются Pure и Racer.
Оба мотоцикла основаны на архитектуре Boxer Twin, которая была в Roadster. Работают они на двигателях DOHC Boxer мощностью в 110 лошадей, 116 Нм вращательного момента, двигатель снабжен воздушным охлаждением. При весе Pure в 219 килограмм, а Racer в 220 килограмм, это впечатляющая мощность. Задняя подвеска Paralever обеспечивает плавную и комфортную езду, а рама на обоих мотоциклах раскладывается на два места.
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