Volvo 360c — замена региональным авиарейсам

Что может заставить человека выбрать путешествие на беспилотном автомобиле вместо обычного полета в самолете? Возможность вздремнуть на удобной кровати, относительная дешевизна, отсутствие долгой посадки и необходимости проходить регистрацию и досмотр, уверены в Volvo . Всеми этими преимуществами будет обладать их беспилотный автомобиль 360c, концепт которого компания представила около недели назад.

Автомобили будут так же комфортны для пассажиров, как и салон первого класса в самолете. В Volvo 360c можно будет найти наборы для ужина и завтрака и одеяло, которое также будет выполнять функцию ремня.

Помимо этого, обеспечивать безопасность пассажира в пути машина будет с помощью системы оповещений других участников движения о своих намерениях. Например, «увидев» велосипедиста сбоку, беспилотник издаст негромкий звук, привлекающий внимание субъекта. Одновременно с этим на корпусе автомобиля со стороны велосипедиста загорится светодиод.

Футуристичный вид Volvo 360c: перед автомобиля оснащен длинной сенсорной панелью / ©Volvo

Сзади у 360c также есть сенсорная панель / ©Volvo

Система оповещений будет сочетать в себе звуковые и световые сигналы / ©Volvo

Во время долгих поездок, например из одного города в другой, в Volvo 360c можно будет вздремнуть / ©Volvo

©Volvo