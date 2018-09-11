Ещё
Volvo 360c — замена региональным авиарейсам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo 360c — замена региональным авиарейсам 

Naked-Science.ru 50 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Что может заставить человека выбрать путешествие на беспилотном автомобиле вместо обычного полета в самолете? Возможность вздремнуть на удобной кровати, относительная дешевизна, отсутствие долгой посадки и необходимости проходить регистрацию и досмотр, уверены в Volvo. Всеми этими преимуществами будет обладать их беспилотный автомобиль 360c, концепт которого компания представила около недели назад.
Автомобили будут так же комфортны для пассажиров, как и салон первого класса в самолете. В Volvo 360c можно будет найти наборы для ужина и завтрака и одеяло, которое также будет выполнять функцию ремня.
Помимо этого, обеспечивать безопасность пассажира в пути машина будет с помощью системы оповещений других участников движения о своих намерениях. Например, «увидев» велосипедиста сбоку, беспилотник издаст негромкий звук, привлекающий внимание субъекта. Одновременно с этим на корпусе автомобиля со стороны велосипедиста загорится светодиод.
Футуристичный вид Volvo 360c: перед автомобиля оснащен длинной сенсорной панелью / ©Volvo
Сзади у 360c также есть сенсорная панель / ©Volvo
Система оповещений будет сочетать в себе звуковые и световые сигналы / ©Volvo
Во время долгих поездок, например из одного города в другой, в Volvo 360c можно будет вздремнуть / ©Volvo
©Volvo
Пока на презентации Volvo показали только отдельные части концепта: корпус и макет интерьера с кроватью, как в IKEA.
Naked-Science.ru: последние новости
Lexus показал концепт роскошного седана с самосовершенствующимся автопилотом Smart представил концепт беспилотного автомобиля будущего Беспилотный автомобиль с глазами предупредит об опасности на дороге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смотри, гад, что ты наделал!»34
В Москве столкнулись пять машин
В России резко подорожали автомобили Mitsubishi1
Эпилептики свободно разъезжают по дорогам России3
Как изменился обновленный Hyundai Tucson
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение