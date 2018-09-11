Вместо Renault Arkana: купеобразный Skoda Kodiaq поймали в Европе

Новую модификацию флагманского кроссовера Шкоды замаскировали под Mazda CX-5 предыдущего поколения.

Купеобразный Kodiaq GT пока анонсирован только для Китая — внешний облик «поднебесной» версии уже рассекречен, на китайский рынок новинка выйдет в ближайшее время. А вот для Европы «купе» еще не подтвердили: ранее глава Skoda в одном из своих интервью лишь намекнул на возможность появления такого автомобиля за пределами КНР. Между тем в распоряжении испанского издания Motor оказались снимки Kodiaq GT, который были сделаны в Старом свете. Вероятно, положительное решение о выходе кросс-купе на европейский рынок все же принято, осталось дождаться официального релиза.

В объектив угодило сразу несколько «паркетников» Skoda, причем большинство замаскировано под Mazda CX-5 первой генерации: черты «японца» сымитированы и спереди, и сзади. Впрочем, один из Kodiaq GT «одет» в привычный пятнистый камуфляж, сквозь который видны изломанные фонари, как у китайского «купе». Кроме фонарей, купеобразный SUV отличается от стандартного Kodiaq бамперами и, конечно, заваленными задними стойками.

Китайский вариант короче и ниже обычного «паркетника» — длина «купе» равна 4634 мм (-63 мм по сравнению со стандартной моделью), высота — 1649 мм (-27 мм). Ширина и колесная база не изменились — 1883 и 2791 мм соответственно. Skoda Kodiaq GT будет доступен только с пятиместным салоном, тогда как у обычного SUV есть семиместная версия. Отметим, у китайского «просто» Kodiaq те же габариты, что и у европейской модели.

По предварительным данным, в Поднебесной кросс-купе предложат c «турбочетверкой» 2.0 TSI (186 или 220 л.с.), которая работает с семиступенчатым «роботом» DSG. Таким же двигателем в Китае оснащается и стандартный «паркетник». Для обычной модели там еще предусмотрен двигатель 1.8 TSI мощностью 180 л.с., но «купе» этот мотор не достался. Kodiaq GT можно будет приобрести с полным приводом.

В Европе обычный Skoda Kodiaq сегодня доступен с бензиновыми 1.4 TSI (125 или 150 л.с.) и 2.0 TSI (180 л.с.), а также с дизелем 2.0 TDI (150 или 190 л.с.), привод — передний или полный. Скоро на «старосветский» рынок должен выйти кроссовер с новым 150-сильным мотором 1.5 TSI (вытеснит 1.4 TSI такой же мощности) и модернизированным двухлитровым бензиновым двигателем (отдача выросла до 190 л.с.). Какие моторы будут у европейского Kodiaq GT — неизвестно.

Информации о сроках старта продаж кросс-купе в Европе нет. Не исключено, что такая версия дебютирует там лишь в следующем году. Кстати, Skoda станет первым массовым брендом, который предложит европейским покупателям купеобразный паркетник. А вот доберется ли Kodiaq GT до России — пока вопрос. Зато в 2019-м в РФ начнут производить и продавать кросс-купе Renault Arkana, которое не достанется европейцам (даже под брендом Dacia ).

По материалам: www.kolesa.ru