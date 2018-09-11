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DS 3 Crossback показал фару перед дебютом 13 сентября
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DS 3 Crossback показал фару перед дебютом 13 сентября 

Allroader.ru 43 минуты назад
Фото: Allroader.ru
Продолжающий развивать свою эксклюзивную линейку моделей французский премиальный бренд DS Automobiles представил промо-фото и видео своей новинки, кроссовера DS 3 Crossback. Официальный дебют модели состоится в этот четверг 13 сентября в дизайн-студии DS в Париже.
Мероприятие будет транслироваться в Сети в режиме прямого эфира. Если верить «сбежавшим» ранее в Интернет патентным изображениям, новый член растущего семейства DS будет выглядеть словно уменьшенная версия флагманского DS 7 Crossback. Автомобиль отличается изысканными формами с обилием оригинальных деталей.
https://twitter.com/yvesbonnefont/status/1039154314336522240
Основными конкурентами DS 3 Crossback станут MINI Countryman и Audi Q2. Для того, чтобы новинка выгодно выделялась на фоне соперников, разработчики наделили кроссовер интерьером в фанковом стиле, щедро украшенным дорогим ромбовидным орнаментом и аналогичными акцентами. Также в наличии трехспицевый мультируль и «парящая» мультимедиа-система.
Новый DS 3 Crossback построен на архитектуре CMP и приходится близким родственником следующему поколению Peugeot 208. Под капотом мы увидим ряд двигателей внутреннего сгорания малого объема, а в дальнейшем появится и полностью электрическая версия с двигателем мощностью 113 л.с. и АКБ на 50 кВтч (дальность хода 450 км).
Кроме презентации на этой неделе, DS 3 Crossback, конечно же, украсит стенд марки на Парижском автосалоне 2018 в октябре.
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