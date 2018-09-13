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Раскрыт внешний вид первого электромобиля бренда DS
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Раскрыт внешний вид первого электромобиля бренда DS 

Motor.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Motor.ru
В Сети раскрыли внешний вид компактного кроссовера DS 3 Crossback, который будет предлагаться с электрической силовой установкой. Дизайн модели выполнят с оглядкой на флагманский DS 7 Crossback, а ее конкурентами станут Volvo XC40 и грядущий Mercedes-Benz GLB. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Париже.
DS 3 Crossback станет первым электромобилем премиального бренда. По предварительной информации, кроссовер построят на модульной платформе e-CMP, разработанной специально для электромобилей. Шасси дебютирует именно на DS — наиболее технологичной марке среди всей группы PSA.
Детальных технических характеристик новинки пока нет. По данным Autocar, автомобиль может получить комплект батарей емкостью около 50 киловатт-часов. Запас хода кроссовера достигнет 200 километров.
Первый в линейке марки электрифицированный автомобиль — модель 7 Crossback — оснащен 300-сильной гибридной силовой установкой на базе бензинового ДВС мощностью 200 сил. Емкость литиевых батарей машины составляет 13 киловатт-часов. Запас хода на электротяге — 60 километров.
Источник: Worldscoop
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