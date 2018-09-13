В Сети рассекретили «плачущий» кроссовер DS

Новинка получила название DS3 Crossback. Она будет доступна как с обычными ДВС, так и с электрической силовой установкой.

Изображения премиального кроссовера появились на форуме Worldscoop. Дизайн автомобиля сразу привлек внимание пользователей. В частности, передняя оптика со светодиодными полосами, спускающимися от фар к бамперу наподобие слез. Задние фонари, согласно последнему тренду, соединены хромированной планкой. В салоне можно заметить большой сенсорный дисплей, «парящий» над центральной консолью, и полностью цифровую приборную панель.

Известно, что DS3 Crossback получит как обычные бензиновые двигатели объемом 1,2 и 1,6 литра, так и 1,5-литровый дизель. Кроме того, в продажу поступит полностью электрический кроссовер на платформе e-CMP, который должен составить конкуренцию Hyundai Kona EV.

Как сообщал «Авторамблер», премьера новинки состоится на автосалоне в Париже в октябре. Тогда же стало известно, что DS3 Crossback может появиться на российском рынке, однако это произойдет не раньше 2020 года.