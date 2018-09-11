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Kia ProCeed официально дебютирует 13 сентября
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Kia ProCeed официально дебютирует 13 сентября 

Auto.Today 38 минут назад
Фото: Auto.Today
В социальной сети Instagram появился короткий видеоролик, демонстрирующий передвижение предстоящего Kia ProCeed в Германии. Отмечается, производственная версия концепции Proceed, представленная в 2017 году, станет третьей моделью в новом ассортименте Ceed, наряду с хэтчбеком и Sportswagon.
Номерной знак этого прототипа ProCeed отличается от модели, замеченной фото-шпионами Carscoops на прошлой неделе, правда, по большей части автомобиль выглядит идентично предыдущей тестируемой модели. Передняя часть ProCeed практически полностью повторяет предшественника Ceed, в то время как задняя часть показывает спойлер на крышке багажного отсека с стоп-сигналом, привлекательный диффузор и узкие фонари, замаскированные оберткой.
Считается, что южнокорейская компания запустит ProCeed с такими же двигателями, как у хэтчбека Ceed и Ceed Sportswagon. Это включает 1,0-литровый бензиновый T-GDi мощностью 118 лошадиных сил, 1,4-литровый T-GDi (138 лошадиных сил) и новый 1,6-литровый дизель в двух вариантах мощности (113 и 134 л.с.). Все двигатели будут сопряжены с шестиступенчатой механической коробкой передач в стандартной комплектации, при этом 1,4-литровый T-GDi и 1,6-литровый CRDi в качестве опции предложат с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.
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