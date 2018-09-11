Разбить «Короллу» и «Октавию»

Новый KIA Ceed (предоставлен официальным дилером «Мегапарк»), как утверждают корейцы, стал более сдержанным, европейским. Очевидно, с этой моделью производитель хочет добиться какого-то успеха в Европе, и это вполне может случится, поскольку Ceed — сбалансированный хетчбэк с хорошим оснащением.

Автомобиль выглядит строго, его передняя часть смахивает даже на старший KIA Stinger . Светодиодная оптика, жабры противотуманок с глянцевым оформлением, глянцевые соты радиаторной решётки.

Сбоку автомобиль кажется меньше предыдущего поколения, но в целом габариты остались прежними. Ровные двери без выштамповок, высокая линия остекления, солидные дверные ручки.

Сзади — интересные фонари со светодиодными полосками, широкая багажная дверь, такие же глянцевые жабры отражателей света.

В салоне сохранилась определенная преемственность с прежней моделью, слева от руля такой же большой дефлектор воздуховода, накрытый перетекающим козырьком приборной панели.

Передняя панель исполнена из мягкого пластика с имитацией прострочки, мягкий пластик продолжается и ниже, на средней консоли.

Верхняя часть передних дверей мягкая, а вот на задних уже жёсткий пластик. Впрочем, на всех дверях имеются вставки из экокожи и мягкие подлокотники.

Детально проработанный руль с красивыми блоками кнопок и нижней спицей под полированный алюминий.

Вообще в декоре много полированного алюминия, в обилии есть и черный глянец, который не так эффектно смотрится после некоторого времени эксплуатации.

Комбинированные сиденья из экокожи и ткани с неплохой боковой поддержкой. Есть электрорегулировка поясничного подпора, но положение кресел надо выставлять вручную.

Стандартная мультимедийная система KIA на выносном мониторе оптимальных размеров. Есть навигация, неплохо звучит акустика, сенсорный дисплей работает исправно и без задержек. Но графика, конечно, простовата.

Впереди можно комфортно разместиться человеку любого роста, пространство спроектировано с запасом.

Сзади места достаточно, но кому-то может не хватить длины подушки дивана или места над головой. Зато есть панорамная крыша, которая визуально добавляет объёма.

Багажник 395 литров, есть розетки и крючки. Толстый удобный двухсекционный пол, внизу запасное колесо.

Корейцы не боятся сочетания «турбина плюс робот», вот и здесь установлен 1,4-литровый турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП. Двигатель развивает 140 л.с., с ним автомобиль разгоняется до сотни за 9,2 секунды.

Кстати, производитель разрешает использовать с турбиной 92-й бензин, явная адаптация для российского рынка.

Ceed бодро подрывается с места, мотор быстро раскручивается до 4 тысяч оборотов, принося в салон приятное урчание. Есть небольшой вибрационный фон, особенно на малых оборотах. А вот на холостых вообще непонятно, работает двигатель или нет.

Живая педаль газа, задержки в реакции небольшие. В спортрежиме машина готова ринуться вперед или мгновенно, или через доли секунды после нажатия на газ — все зависит от того, на какой передаче находится КП. Робот работает незаметно, логично, без подрывов и толчков.

Рулевое управление обладает оптимальной тяжестью, в повороте автомобиль неплохо чувствуется. В околонулевом положении присутствует некая мёртвая зона, когда нет реакции машины и обратной связи.

Крены у автомобиля выражены слабо, подвеска довольно упругая. На ямах наблюдается некоторая жёсткость, в салон передается профиль дороги, но в целом езда комфортная.

Ceed в нашей версии оснащён по максимуму, здесь установлено множество современных электронных помощников. Вот система удержания в полосе движение, она хорошо видит даже слабую разметку, но подруливает уже в самый последний момент, когда кажется, что сейчас авто уйдет с полосы.

Активный круиз-контроль — автомобиль пристраивается за впереди идущей машиной и аккуратно поддерживает дистанцию до неё. При замедлении Ceed плавно тормозит, но в финальной стадии торможения всё-таки есть небольшой рывок и клевок носом.

Ceed может найти свободное парковочное место и сам зарулит туда, надо только переключать передний и задний ход. Автопарковщик в принципе работает исправно, но в нашем случае при свободном левом месте, Ceed припарковался слишком близко к автомобилю, стоящему справа.

Цена нашей самой оснащённой версии 1 459 900 рублей. Но можно обойтись без некоторых электронных систем и взять среднюю версию примерно за 1,1 млн рублей.

В минималке же с механической КП автомобиль стоит 949 900 рублей. Но в базе у него уже есть боковые и фронтальные подушки безопасности, шторки безопасности, мультируль, аудиосистема с Bluetooth, датчик света и кондиционер.

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