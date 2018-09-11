«Буханки»-иностранки: как выглядят заграничные аналоги русского внедорожника

На российских просторах властвует УАЗ «Буханка» — под этим именем отечественный внедорожник известен в народе и фигурирует на потребительском сайте производителя. Но машины подобного типа есть не только у нас.

Стоит необычным, слегка чудовищным конструкциям появиться на дороге и вниманию, оказанному их персонам, позавидует Porsche или Ferrari . Творения Volvo , детище австрийской Steyr-Daimler-Puch и нашу «Буханку» роднит вагонная компоновка, но в остальном машины различаются, как говорится, «чуть более чем полностью».

Pinzgauer

C303 прекрасен, спору нет. Но вы еще не все видели! Узрите великий Pinzgauer — восхитительный в своей функциональной красоте и скрывающий удивительные технические решения. Австрийский вездеход, названный в честь породы лошадей из города Пинцгау, совершенно не похож на «шведа» с точки зрения анатомии. Достаточно вспомнить, что его «отцом» был Эрих Ледвинка, чтобы отпали вопросы об изощренности конструкции и ее истоках. У них это вообще семейное — батюшка Эриха, легендарный Ханс Ледвинка, по праву считающийся одним из величайших инженеров XX века, разрабатывал Tatra с хребтовой рамой, и его сын позже применил схожую компоновку, позволяющую максимально эффективно использовать внутреннее пространство, в маленьком внедорожнике Haflinger. А позже идеи были перенесены и в более крупную армейскую модель.

"Пинцгауэр", родившийся по заказу швейцарских военнослужащих, нес в себе хребтовую раму с навешенными на нее агрегаты, а также качающиеся полуоси с бортовыми редукторами. Выпуск стартовал в 1971 году, а в 1986-м в свет вышло новое поколение с рядным шестицилиндровым дизелем Volkswagen , сменившим бензиновый «воздушник», дисковыми тормозами, расширенной колеей и четырехступенчатым «автоматом» в качестве стандартного оснащения — пятиступенчатую механическую коробку передач предлагали в качестве опции. Переписанными оказались и индексы — автомобиль с двумя осями, прежде несший маркировку 710 сменил ее на 716, а шестиколесный 712 стал зваться 718. Австрийское предприятие выпускало внедорожники до 2000 года, а дальше владелец Steyr-Puch, компания Magna продала права на производство британской Automotive Technik.

Volvo L3314/C202 Laplander

Имя «Лапландер» обычно произносится при идентичных обстоятельствах. Восклицающий романтичное название делает это с придыханием, мечтательно закатив глаза, а у слушателя они наоборот округляются: «Постойте, сударь! О таких Volvo я не слышал». А ведь история об одном из самых необычных автомобилей марки стара как мир. Шведы приступили к разработке своей полноприводной «Буханки» по заказу военных в начале пятидесятых и с 1959 по 1961 год выпустили предсерийную партию из 90 машин с маркировкой L2304 и двигателем B16 объемом 1,6 л. Сборка товарных внедорожников, сменивших агрегат на более мощный 1,8 л (65 л.с. при 4500 об/мин), стартовала в 1963-м. Служивому люду предложили вариант с жесткой цельнометаллической кабиной, либо съемным мягким верхом, а также в формате буксировщика противотанковых орудий и машины связи. На снимках скандинавский вояка выглядит совсем небольшим и таковым является в действительности — его длина едва перешагивает за 4 м, ширина равна 1680 мм, а высота составляет 2145 мм.

На гражданский рынок Laplander вышел не сразу — демобилизация состоялась лишь в 1977 году и на «самоволке» внедорожник обзавелся более мощным 82-сильным мотором B20, да мостами попроще. Что касается тиражей, то самым массовым был военный L3314 — на свет появилось 7737 экземпляров, в то время как C202 народились в количестве 3222 машин.

Volvo C303

Следующая итерация шведской «Буханки» получилась еще более интересной и технически уникальной. Ее, кстати, «по инерции» тоже величают Laplander, хотя это имя принадлежало ее предшественнику. Внедорожник вырос в длину до 4350 мм, его ширина достигла вполне взрослых 1930 мм, а высота — 2170 мм. Но самое главное — «триста третий» заполучил легендарные портальные мосты с бортовыми редукторами, которые иногда идут в ход при серьезных доработках внедорожников. Радикальное техническое решение автор проекта Нильс Магнус Хартелиус, очевидно, подсмотрел у легендарного Unimog, но сделал «свои» мосты более легкими.

Прежние компактные моторы сменил 3,0-литровый рядный нижневальный шестицилиндровый B30, развивавший 125 л.с. при 4200 об/мин и 224 Нм при 2500 об/мин, коих было достаточно, чтобы «коробчонка» могла разгоняться примерно до 100 км/ч. Внедорожные способности C303 оказались выдающимися — впечатляющий дорожный просвет вкупе с достойной артикуляцией и отличной внедорожной геометрической проходимостью позволяет творить чудеса на пересеченной местности. А ведь были трехосные версии и даже восьмиколесные модификации! За период с 1974 по 1984 год Volvo выпустила 8718 экземпляров. Две трети из них встали под ружье в родной Швеции, отправились в Прибалтийские страны, Малайзию и даже Анголу.

Land Rover 101 Forward Control

Представьте себе, но и у компании из Солихалла был буханкоподобный внедорожник, который поставлялся только военнослужащим. Интересно, что назвали автомобиль бесхитростно — forward control означает вагонную компоновку. Цифирь же указывает на колесную базу в дюймах — между осями британского «проходимца» 2565 мм, что на 265 мм больше, чем у УАЗа. Forward Control задумывался в качестве транспортера для буксируемой 105-мм гаубицы L118 и при этом носителя массы оборудования и амуниции.

Для чего вояку лишили второго объема с мотором перед кабиной? Очень просто — он должен был помещаться в транспортные самолеты, поэтому компактность и формы кузова сыграли решающее значение. С двигателем инженеры не мелочились и установили 3,5-литровый двигатель V8, известный по Range Rover первого поколения. Разработка стартовала в 1967 году, а выпуск продолжался с 1972 по 1978 год. Все Forward Control выходили с завода с мягким тентом, но многие позже накрывались металлическим кузовом и были переоборудованы в машины скорой помощи и связи. Необычные Land Rover служили во славу королевы до конца 90-х годов, передав эстафету Defender и Pinzgauer.