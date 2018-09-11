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Король бездорожья: обзор лучшего советского вездехода АТС 59
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Король бездорожья: обзор лучшего советского вездехода АТС 59 

Авторамблер 49 минут назад
Фото: Авторамблер
Даже привыкшим к современным вездеходам самых разных калибров и весовых категорий зрителям придется по душе этот незаслуженно забытый король бездорожья времен СССР.
Да, речь об АТС 59 — гусеничном быстроходном артиллерийском тягаче.
Его история началась в 1970 году, когда Советской армии понадобился мощный тягач для буксировки тяжёлых орудий — вроде 130-мм пушки М-46. массой около 8 тонн. Полная масса самого автомобиля начинается с 8 тонн и зависит от комплектации и оснащения. 12-цилиндровый дизельный двигатель выдает казалось бы невеликие 300 лошадиных сил. Но с учетом особенностей АТС 59 он способен с огромным грузом преодолеть любое бездорожье.
Как отмечает ведущий обзора, ощущение от вождения этой машины очень похожи на управление танком: такие же ходовые качества при таком же плохом обзоре, когда из кабины не видно ровным счетом ничего. Но и видеть ничего не нужно, верно?
И да, расход топлива — 156 литров на 100 км.
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