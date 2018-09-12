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В новом BMW X2 M35i отсутствует один важный компонент
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В новом BMW X2 M35i отсутствует один важный компонент 

TopGearRussia.ru 2 часа назад
Фото: TopGearRussia.ru
Вау! BMW X2 в версии M35i, — думаете вы. Шесть цилиндров — это то, что нужно!, — говорите вы. Я так ждал следующего M Performance от BMW!, — восклицаете вы. А вот мы не спешим. Лучше сядьте. Потому что этот BMW X2 M35i получает всего четыре цилиндра. Новая философия бренда гласит, что все, что ниже 40i будет получать только четыре цилиндра. Потому что. Но ведь отличная динамика заднего привода BMW на месте? (спросите вы). Ну, тоже нет. Полный привод xDrive и BMW M Sport Differential спереди — вот теперь так. С другой стороны, не все так плохо. У него четырехцилиндровый двигатель, но 2,0-литровый турбо — самый мощный четырехцилиндровый двигатель, который есть у BMW. Также нам говорят, что это самый первый четырехцилиндровый двигатель M Performance. Вот тут у нас возникает вопрос, что же тогда было написано на крышке двигателя E30 M3, но ладно. Благодаря мощности в 302 л.с. X2 ускоряется до сотни за 4,9 секунды — неплохо для кроссовера. Еще есть тормозная система M Sport, которая позволяет чувствовать себя куда увереннее за рулем. Пакет M Performance добавляет дополнительные кузовные элементы серого цвета, аэродинамические компоненты, спойлер M и выхлопную систему M Sport для хорошего звука. И конечно, современные информационно-развлекательные технологии, включая полноценный цветной дисплей мультимедиа с BMW ConnectedDrive и Apple CarPlay. Таким образом, даже если X2 не соответствует традициям названия M35i, у него есть определенные оправдания, не так ли? Или мы слишком добры?
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