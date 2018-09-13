Автомобили Toyota резко подорожали

Цены выросли на весь модельный ряд на 22 — 148 тыс. рублей.

По информации агентства «Автостат», увеличилась стоимость Corolla (на 22 тыс. руб., до 997 тыс. руб. за базовую версию) и Camry (на 33 — 44 тыс. руб., до 1,504 млн рублей), минивэна Alphard (на 96 тыс. руб., до 4,563 млн руб.), внедорожников Highlander (на 72 тыс. руб., до 3,351 млн руб.) и Land Cruiser Prado (на 55 — 74 тыс. руб., до 2,384 млн руб.), а также пикапа Hilux (на 47 — 53 тыс. руб., до 2,231млн руб.) и гибрида Toyota Prius (на 44 тыс. руб., до 2,23 млн руб.).

Некоторые модели подорожали во всех комплектациях, за исключением базовой. К таковым относятся кроссоверы С-HR (на 33 тыс. руб.) и RAV4 (на 37 — 42 тыс. руб.), а также внедорожники Fortuner (на 48 — 53 тыс. руб.) и Land Cruiser (на 103 — 148 тыс. руб.).

Теперь С-HR стоит от 1,299 млн до 2,116 млн руб., RAV4 — от 1,644 млн до 2,282 млн руб., Fortuner — от 1,999 млн до 2,919 млн рублей, а Land Cruiser — от 3,799 млн до 5,8 млн рублей.