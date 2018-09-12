Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в августе 2018 года

В последний месяц лета рынок легковых автомобилей с пробегом продолжил свой рост. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского вторичного рынка в августе 2018 года достиг 493,4 тыс. единиц, что на 2,7% выше результата годичной давности.

При этом, если рассматривать итоги 8 месяцев, то и здесь рынок показывает небольшой рост. В январе — августе в нашей стране было перепродано 3,5 млн легковых автомобилей — на 2,2% больше, чем за тот же период 2017 года.

Что касается марочной структуры вторичного рынка, то она практически не меняется. Лидером остается LADA с долей более четверти. В августе объем перепроданных вазовских машин составил 125,5 тыс. экземпляров, показав падение на 2,8%. При этом отечественная марка единственной в ТОП-10 оказывается в «минусе». Остальные же бренды демонстрируют рыночный рост. Среди них есть японские Toyota (54,6 тыс. шт. ; +2,9%) и Nissan (28 тыс. шт. ; +7,1%), которые попадают в тройку лидеров рынка. А замыкают пятерку корейские Hyundai (24,8 тыс. шт. ; +10,3%) и KIA (22,2 тыс. шт. ; +19%), показывающие двузначный рост.

В модельной структуре вторичного рынка тоже обошлось без серьезных изменений. В августе так же первенствует хэтчбек LADA 2114 с показателем 13,4 тыс. единиц (-4,6%). Ford Focus по-прежнему остается самой перепродаваемой иномаркой в стране — по итогам августа показатель этой модели составил 12,7 тыс. экземпляров, показав рост на 5,4%. А замыкает тройку лидеров модельного рейтинга седан LADA 2107 (11,3 тыс. шт. ; -9,1%).

Отметим также, что, кроме седана LADA 2170 (+3,7% в августе), остальные вазовские модели показывают отрицательную динамику. А вот иномарки, попавшие в ТОП-10, находятся в «плюсе», причем лучше других отличились снова «корейцы» — Hyundai Solaris KIA Rio (у каждой модели рост рынка свыше 20%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эти автомобили уже долгое время являются одними из самых продаваемых на первичном рынке. Теперь у них наступил срок смены владельца, и они массово выходят на вторичный рынок.

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