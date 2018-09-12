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Три забытых проекта российских лимузинов из 90-х
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Три забытых проекта российских лимузинов из 90-х 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Не многие знают, что в конце 90-х прошлого века были выпущены сразу несколько автомобилей в кузове лимузин, на которые предполагалось пересадить чиновников и правящую элиту.
При этом некоторые модели получили признание, а некоторые просто растворились во времени.
АвтоВАЗ, как один из основных российских автогигантов, первым отреагировал на потребность в лимузинах и создал ВАЗ-21109 «Консул» на базе популярной «десятки».
В процессе разработки модель растянули на 65 см, что сделало авто на 200 кг тяжелее.
В салоне «Консула» была установлена перегородка между пассажирской и водительской частью. Для пассажиров предусматривалась аудио-, видео— и телеаппаратура, холодильник и мини-бар, кондиционер и электропривод для стекол и сидений. В отделке интерьера щедро использовалась кожа и полированное дерево.
Стоимость ВАЗ-21109 «Консул» на рынке составляла от 20 тысяч долларов.
Еще один лимузин постсоветского автопрома назывался «Юрий Долгорукий» и был разработан на автозаводе им. Ленкома, которому оказывал финансовую поддержку столичный горсовет.
За основу был взят хэтчбек «Москвич-2141», колесную базу которого растянули на 20 см. Таким образом салон авто стал просторнее, а усиленная структура дна повысила жесткость кузова.
Под капотом «Юрия Долгорукого» работал 2,0-литровый мотор Renault силой в 116 «лошадей».
Эта модель действительно находилась в пользовании некоторых чиновников и была доступна для покупки частными лицами.
Также в ТОП-3 отечественных лимузинов 90-х вошла разработка ателье «АСТ Кроуфорд-Хилл» и ГАЗа, а за основу была взята «Волга» — 3102. ОТ рыночной модели лимузин отличался удлиненным кузовом и литыми дисками колес. Зато в отделке салоне щедро использовалось полированное дерево, кожа, атермальные стекла, современная на тот момент медиа-система, кондиционер и шторки.
При этом стоимость лимузина от ГАЗ также была немаленькой — 40 тысяч долларов, что для конца 90-х было немаленькой суммой.
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