Ещё
Итальянский авторынок в августе продолжил расти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянский авторынок в августе продолжил расти 

Автостат 32 минуты назад
Фото: Автостат
Автомобильный рынок Италии в августе увеличился на 9,5% до 91551 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), высокая положительная динамика во многом обусловлена всплеском спроса на дизельные автомобили, продажи которых выросли впервые после шести месяцев падения и заняли более 55% рынка. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 365 тыс. 947 единиц (-0,1%).
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в августе реализовал 14151 машину (-15,2%). Второе место занимает Renault, увеличившая реализацию на 74,1% до 9581 единицы. На третьей строчке идет Volkswagen, чей результат составил 6548 автомобилей (+10,4%). Замыкают пятерку лидеров Ford (6025 шт., +13,9%) и Jeep (5665 шт., +137,8%).
Автостат: последние новости
В России подорожали две модели Mitsubishi ТОП-10 самых распространенных иномарок в РФ Объявлены цены на новый KIA Cerato
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на Минском шоссе19
Смертельное ДТП в Крыму11
Авария на 400 км/ч
В Москве столкнулись пять машин1
Купеобразный Skoda Kodiaq GT появится в Европе
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение