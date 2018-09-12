Итальянский авторынок в августе продолжил расти

Автомобильный рынок Италии в августе увеличился на 9,5% до 91551 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), высокая положительная динамика во многом обусловлена всплеском спроса на дизельные автомобили, продажи которых выросли впервые после шести месяцев падения и заняли более 55% рынка. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии осталась на прошлогоднем уровне и составила 1 млн 365 тыс. 947 единиц (-0,1%).