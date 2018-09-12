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С кем может конкурировать на рынке новый Mercedes GLE
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С кем может конкурировать на рынке новый Mercedes GLE 

Car.ru 26 минут назад
Фото: Car.ru
Эксперты узнали, кто может стать достойным соперником для нового поколения Mercedes-Benz GLE.
Cудя по всему, чтобы завоевать предпочтение среди покупателей, GLE придется соревноваться с обновленными BMW X5 и Audi Q7. Эти автомобили объединяют многие технические характеристики.
Так, каждый из названных «немцев» имеет одинаковый объем двигателя — 3 литра. Мощность установленных моторов, правда, отличается. Mercedes опережает конкурентов примерно на 30 лошадиных сил своей установки.
Отличается и немного автоматическая трансмиссия. У GLE девятиступенчатая коробка передач, в то время как X5 и Q7 2019 года выпуска имеют АКПП на 8 режимов.
По длине Mercedes-Benz GLE совпадает с BMW X5, однако почти на 2 сантиметра шире. В то же время, Audi Q7 примерно на 10 сантиметров больше.
У каждой из рассмотренных машин имеется 3 ряда сидений, поэтому их можно смело поставить в один ряд. Однако представитель Mercedes может дать фору по некоторым параметрам.
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