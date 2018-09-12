С кем может конкурировать на рынке новый Mercedes GLE

Эксперты узнали, кто может стать достойным соперником для нового поколения Mercedes-Benz GLE.

Cудя по всему, чтобы завоевать предпочтение среди покупателей, GLE придется соревноваться с обновленными BMW X5 и Audi Q7. Эти автомобили объединяют многие технические характеристики.

Так, каждый из названных «немцев» имеет одинаковый объем двигателя — 3 литра. Мощность установленных моторов, правда, отличается. Mercedes опережает конкурентов примерно на 30 лошадиных сил своей установки.

Отличается и немного автоматическая трансмиссия. У GLE девятиступенчатая коробка передач, в то время как X5 и Q7 2019 года выпуска имеют АКПП на 8 режимов.

По длине Mercedes-Benz GLE совпадает с BMW X5, однако почти на 2 сантиметра шире. В то же время, Audi Q7 примерно на 10 сантиметров больше.

У каждой из рассмотренных машин имеется 3 ряда сидений, поэтому их можно смело поставить в один ряд. Однако представитель Mercedes может дать фору по некоторым параметрам.