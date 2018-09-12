Модернизированная Toyota Sienta начала завоевывать рынки 

Модернизированная версия компактвэна Sienta, которую японский концерн Toyota начал реализовывать на местном рынке в пятиместном исполнении еще и в эконом-варианте, стала выглядеть иначе. Изменениям подвергся как экстерьер, так и интерьер модели. Почитатели бренда смогут выбрать понравившуюся машину с новыми опциями, включенными в список дополнительного оборудования.
Модернизированная модель уже появилась в автосалонах Японии. До рестайлинга модель постоянно входила в ТОП-10 самых востребованных машин. В отличие от японцев, российские автомобилисты еще не видели такое авто и не смогли оценить его достоинства.
После своего обновления стоимость Sienta, лишившегося третьего ряда кресел, в первоначальной комплектации с двигателем внутреннего сгорания и пятью дверьми стартует от 1 776 600 иен, при переводе на российские деньги по нынешнему курсу это примерно 1 115 000 рублей. За аналогичную версию с гибридной силовой установкой официальные дилеры просят от 2 187 000 иен или 1 372 000 рублей. В максимальной вариации компактвен продается за 2 532 600 иен или примерно 1,5 млн рублей с тремя рядами пассажирских кресел, на которых могут разместиться семь человек.
Однообъемник от японского автогиганта отличается от своего предшественника иными бамперами, модернизированной решеткой радиатора, другими фарами. Кузов выкрашен в новые цвета, появились даже двухцветные схемы. Первоначальная комплектация, лишенная третьего ряда кресел, получила взамен объемное багажное отделение. По желанию покупателей там можно установить специальную полку. Разработчики предусмотрели в обшивке специальные места, где она будет крепиться.
Модернизированная версия Toyota Sienta получила под капот полуторалитровый агрегат, способный генерировать 103 или 109 лошадиных сил, это зависит от вида привода. Также есть гибридный мотор мощностью в сто лошадиных сил, состоящий из полуторалитрового двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Эти силовые установки работают в паре с вариатором CVT. Список опций пополнили: система предотвращения дорожных происшествий, адаптивный круиз-контроль, а также камера кругового вида.