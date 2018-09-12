Модернизированная Toyota Sienta начала завоевывать рынки

Модернизированная версия компактвэна Sienta, которую японский концерн Toyota начал реализовывать на местном рынке в пятиместном исполнении еще и в эконом-варианте, стала выглядеть иначе. Изменениям подвергся как экстерьер, так и интерьер модели. Почитатели бренда смогут выбрать понравившуюся машину с новыми опциями, включенными в список дополнительного оборудования.

Модернизированная модель уже появилась в автосалонах Японии. До рестайлинга модель постоянно входила в ТОП-10 самых востребованных машин. В отличие от японцев, российские автомобилисты еще не видели такое авто и не смогли оценить его достоинства.

После своего обновления стоимость Sienta, лишившегося третьего ряда кресел, в первоначальной комплектации с двигателем внутреннего сгорания и пятью дверьми стартует от 1 776 600 иен, при переводе на российские деньги по нынешнему курсу это примерно 1 115 000 рублей. За аналогичную версию с гибридной силовой установкой официальные дилеры просят от 2 187 000 иен или 1 372 000 рублей. В максимальной вариации компактвен продается за 2 532 600 иен или примерно 1,5 млн рублей с тремя рядами пассажирских кресел, на которых могут разместиться семь человек.

Однообъемник от японского автогиганта отличается от своего предшественника иными бамперами, модернизированной решеткой радиатора, другими фарами. Кузов выкрашен в новые цвета, появились даже двухцветные схемы. Первоначальная комплектация, лишенная третьего ряда кресел, получила взамен объемное багажное отделение. По желанию покупателей там можно установить специальную полку. Разработчики предусмотрели в обшивке специальные места, где она будет крепиться.