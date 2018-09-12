Toyota выпустила бюджетный вариант компактвэна Sienta

Компания Toyota выпустила на рынок компактный минивэн Toyota Sienta , который помимо своих привлекательных технических характеристик может похвастаться недорогой ценой. Правда, при этом пришлось пожертвовать третьим рядом сидений.

Рестайлинговая версия Toyota Sienta обзавелась измененной радиаторной решеткой. Новой головной оптикой, сменила бамперы и задние фонари.

В палитру окраса кузова добавились новые оттенки, в том числе и двухцветные варианты.

Нужно отметить, что без третьего ряда кресел компактвэн получил просторный багажник, который при сложенных сидениях в длину достигает 2,065 м.

В качестве силового агрегата выступает 109-сильный мотор на 1,5 литра. Также возможна гибридная установка, состоящая из 1,5-литрового ДВС и электродвигателя, которые по совокупности выдают 100 л.с.

Компактвэн Toyota Sienta доступен с передним и полным приводом, а в паре с моторами работает вариатор CVT.

Цена новинки на местном рынке достигает 1,115 млн в рублевом эквиваленте в версии с обычным двигателем, и 1,372 млн рублей в случае с гибридным мотором.