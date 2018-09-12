Суперкары для дачи

Универсалы в России всегда ассоциировались с «четверкой» Жигулей, пылью с обочины и мохнатыми кустами рассады за задними сиденьями, но этот кузов очень популярен в Европе и многие «вагоны» сейчас выглядят гораздо лучше, чем в дремучих восьмидесятых. А когда в универсал переделывают суперкар или спорткар, порою получается и вовсе неожиданный результат. Дизайнер Ubisoft Райан Приск пофантазировал, как бы выглядели утилитарные спортивные купе и суперкары, внутри которых всегда сложно найти место для пакетов из супермаркета.