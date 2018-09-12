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Subaru выпустила специальный Outback к 60-летию марки
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Subaru выпустила специальный Outback к 60-летию марки 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Subaru отмечает свое 60-летие специальной моделью Outback X-Break, которая доступна только на японском рынке и предназначена для клиентов, ведущих активный образ жизни.
Внешние обновление включают в себя черные зеркала заднего вида, черную радиаторную решетку, черные рейлинги на крыше и салатовые шильдики с обозначением модели по всему кузову. Темные 18-дюймовые алюминиевые диски дополняют образ.
Интерьер Outback X-Break получил специальную обивку, которая является более функциональной, сочетая в себе водоотталкивающие ткани и синтетическую кожу. Естественно, весь салон также прошит салатовой строчкой. Outback X-Break также оснащен кожаным рулевым колесом с подогревом и большой многофункциональный цветной дисплей.
Автомобиль получил ряд улучшений подвески и электронных помощников. В частности, Outback X-Break теперь будет тормозить раньше в случае обнаружения возможного столкновения с пешеходом или велосипедистом.
Как и в случае с другими моделями Legacy и Outback, X-Break доступен лишь с одним вариантом двигателя — 2,5-литровым 4-цилиндровым агрегатом на 173 лошадиные силы и 235 Нм крутящего момента. Цена на авто стартует от 30,5 тысяч долларов.
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