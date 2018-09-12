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Электрический Aston Martin Rapide E два электромотора мощностью более 610 л.с
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Электрический Aston Martin Rapide E два электромотора мощностью более 610 л.с 

За рулем Кубань + ещё 1 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Британская компания Aston Martin раскрыла свежую информацию о своей первой электрической модели — Rapide E. В частности, стало известно, что силовая установка будет состоять из двух электромоторов, суммарно выдающих 601 л.с. и 950 Нм крутящего момента.
Питать электродвигатели будут батареи на 65 кВт. Динамические характеристики Aston Martin Rapide E не сообщаются, но в компании прогнозируют разгон до 96 км/ч менее чем за 4,0 секунды. Запас хода — порядка 320 км на одной зарядке (по циклу WLTP).
Привод у британской «электрички» будет задним, с дифференциалом с ограниченным скольжением. Есть аэродинамические колёсные диски, шины с низким сопротивлением качению.
Напомним, Aston Martin строит электрический Rapide E в содружестве с Williams Advanced Engineering. Всего будет выпущено всего 155 экзумпляров электрокара.
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