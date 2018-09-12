JAC готовит к премьере новый кроссовер S4

Об этом сообщают инсайдеры. Также в сети были выложены снимки от фотошпионов, где новинка запечатлена без камуфляжного покрытия.

Из того, что можно видеть на фото, особого внимания заслуживает решительно новая концепция головной оптики, интересная радиаторная решетка шестиугольной формы, а также модная нынче «парящая» крыша.

В салоне мы видим довольно большой сенсорный монитор развлекательно-информационной системы.

По имеющимся данным, силовой агрегат обсуждаемой автоновинки может быть представлен либо 1,6-литровым «атмосферником», либо турбомоторами на 1,2-1,5 литров. Касательно предполагаемой мощности моторов пока что информации нет.

Для «атмосферника» вероятно предложат шестиступенчатую МКПП, либо вариатор. Для турбомоторов возможен вариант также с шестиступенчатой МКПП, либо это будет шестиступенчатая роботизированная коробка. Привод скорее всего будет предложен передний.

По предварительным данным презентация JAC S4 состоится на автосалоне в Гуанчжоу, который пройдет в ноябре.