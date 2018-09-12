Mercedes с сюрпризами: чем удивил новый GLE

Среднеразмерный автомобиль стал крупнее, просторнее и приготовил множество сюрпризов.

В июне баварцы представили X5 четвертого поколения, а теперь прогремел ответ из Штутгарта. И какой! Паркетник BMW стал смелее и технологичнее предшественников, но свежий GLE пошел едва ли не дальше!

Mercedes-Benz более обтекаем (коэффициент аэродинамического сопротивления снижен с 0,32 до 0,29) и просторнее — колесная база вытянулась на 80 мм, до 2995 мм и на втором ряду теперь лимузинный запас места. Пространство между креслами увеличено на 69 мм, а сиденья сдвигаются в продольном направлении на 100 мм посредством опционального электропривода. К слову, у конкурентов такой опции пока нет.

В основе кроссовера шасси MHA (Mercedes High Architecture) — производная платформы MRA от E— и S-класса, заточенная под паркетники. В базовой версии идет пружинная подвеска, за доплату — пневматическая подвеска Airmatic, а техноэстетам доступна гидропневматика, завязанная на 48-вольтовую бортовую систему и способная управлять каждым колесом по отдельности, подавляя крены на асфальте и регулировать положение кузова на оффроуде. Есть у нее еще одна интересная функция, о которой мы уже рассказывали: система может помогать застрявшему автомобилю выбираться из ловушки методом вертикальной раскачки, увеличивая давление в стойках.

На первых порах в свет вышел Mercedes-Benz GLE 450 с наддувным бензиновым двигателем объемом 3,0 л (367 л.с. и 500 Нм), работающим со стартер-генератором EQ-Boost, работающим от 48-вольтовой бортовой сети и выдающий 22 л.с. и 250 Нм. Коробка передач у семейства общая — автоматическая 9-ступенчатая 9G-Tronic. В перспективе появятся «заряженные» восьмицилиндровые модификации AMG, гибриды и четырехцилиндровые исполнения. Причем, у последних будет полноприводная трансмиссия с симметричным межосевым дифференциалом, в то время как остальным GLE положена схема с многодисковой муфтой, отбирающей тягу на переднюю ось. За доплату машины с муфтой укомплектуют внедорожным пакетом с понижающей передачей.

Интерьер претерпел значительные, но ожидаемые метаморфозы. Во всю ширь торпедо растянулись два 12,3-дюймовых монитора (приборка с четырьмя вариантами оформления). Мультимедиа можно управлять голосом и жестами, опциями комфорта (акустикой, массажером и настроенческим салонным освещением) управляет функция Energizing, знакомая по S-Class. Также есть активный круиз-контроль для пробок, работающий от 0 до 60 км/ч и такая интересная функция как автоматическое торможение перед поворотом налево или разворотом в случае, если есть встречные транспортные средства.

Официальная премьера состоится в рамках Парижского мотор-шоу в октябре. Старт продаж — в начале 2019 года.