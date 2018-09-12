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Скоро начнутся продажи Skoda Kodiaq GT
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Скоро начнутся продажи Skoda Kodiaq GT 

Daily-Motor + ещё 2 33 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Производитель Skoda решил сделать из Kodiaq GT кросс-купе. А, учитывая, что на рынке нашей страны такие кузова пользуются невероятной популярностью, вполне вероятно, что новинка доберётся до России уже в скором времени.
Впервые концептуальная модификация кросс-купе этой модели была показана в Поднебесной годом ранее. Тогда новинка не обратила на себя внимание, и многие решили, что производитель решил не продолжать развивать эту концепцию. Более того, ходили слухи, что если кросс-купе и выйдет, то продаваться он будет только в Китае. Однако, теперь достоверно известно о том, что новинка выходит в продажу на рынке Старого света.
Исходя из того, что модель проходила тестирования в камуфляже, можно сказать, что производитель решил изменить дизайн авто. Что касается силовой гаммы, то она пока также держится в тайне. Напомним, что в Китае модель можно купить с двухлитровыми моторами, которые могут выдавать 186 или же 220 лошадиных сил.
Ходят слухи, что европейская модификация получит такую же моторную гамму, как и обычный Kodiaq, а это значит, что под капотом будет установлен агрегат объёмом в 2 литра и с отдачей в 180 или 190 лошадиных сил.
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