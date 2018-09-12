Почему вибрирует руль?

Эксперты выделили пять причин вибрации руля

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с вибрирующей «баранкой», причем причины подобного поведения руля могут быть самыми разными.

Среди основных факторов, влияющих на вибрацию руля, специалисты назвали дефекты колесных дисков, рулевые наконечники, вздутые шины, отсутствующий балансировочный груз на диске и прочее.

Эксперты рекомендуют проверять периодически дисков на предмет повреждений, так как загибы и шишки на краях провоцируют ту самую дрожь. Если покрышка вздулась, ее обязательно нужно заменить.

При эксплуатации авто на некачественных дорогах, балансировочный груз на колесном диске может оторваться, после чего «баранка» начинает трястись, что приводит к потере управляемости авто.

Разболтанные наконечники руля также приводят к вибрациям, поэтому шарнир должен ходить туго и проворачиваться с незначительным усилием.

Также вибрацию рулевой системы иногда вызывает искривление карданного вала.