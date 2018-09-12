Лайфак от Илона Маска: как улучшить разгон самой доступной «Теслы»

"Заряженная" версия самого доступного седана от Tesla официально ускоряется до 96 км/ч за 3,5 секунды. Некоторые владельцы Model 3 нашли недорогой способ заметно улучшить этот результат, и, как оказалось, они следовали рекомендациям самого Илона Маска

После ряда экспериментов владеющий Tesla Model 3 в модификации Performance видеоблогер Эрик Стрейт заявил, что смог разогнать Model 3 до 60 миль в час (96 км/ч) не за 3,5, а за 3,3 секунды. Однако, при этом он сделал оговорку, что тесты проводились с не до конца заряженным аккумулятором.

Еще одна попытка с наполненной "под завязку" батареей позволила ему улучшить результат до впечатляющих 3,13 секунды. При этом автовладелец не вмешивался в работу силовой установки и не занимался улучшением аэродинамики кузова. Он использовал куда более бюджетный способ повысить характеристики электромобиля, о котором в своем Twitter как-то обмолвился сам глава Tesla Илон Маск.

По его словам, шины для Tesla Model 3 подбирались с упором не на динамические достижения, а на увеличение дальности пробега. Если же в ущерб дальности поставить на седан более спортивные покрышки (причем Маск посоветовал использовать для задней оси более широкие и "липкие") и облегченные колесные диски, то добиться реального улучшения динамики можно без других переделок.

Эксперимент Эрика Стрейта это подтвердил. Как отмечал он сам, он просто укомплектовал свою Model 3 легкосплавными колесными дисками, которые позволили ему облегчить электромобиль почти на 15 кг, и воспользовался советом Маска насчет покрышек. Рекордный результат не заставил себя ждать.