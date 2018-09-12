Citroen отказывается от полного привода в C5 Aircross

Французский автопроизводитель Citroen поделился с журналистами предполагаемыми премьерами грядущего Парижского автосалона и особо выделил флагманский «паркетник» C5 Aircross и очередную генерацию С4Cactus.

Напомним, что впервые кроссовер Citroen C5 Aircross продемонстрировали в 2017 году на Пекинском автосалоне и тогда французы заявили о полноприводной версии «паркетника» с гибридным двигателем, способным протянуть на электротяге около 60 км.

В Citroen заявили, что два электрических двигателя будут генерировать общую мощность в 300 лошадиных сил.

Но спустя год компания сменила свое мнение и теперь готова показать в Париже гибридную версию, но с одним двигателем на 109 л.с., который будет работать в паре с турбированным V4 ТНР силой в 180 «лошадей» и рабочим объемом 1,6 L.

В итоге таких преобразований, общая сила мотора упала до 225 «скакунов», а запас хода сократился до 50 км, и то при условии, что скорость не будет превышать 130 км/ч.

Хотя презентовать Citroen C5 Aircross во французской столице будут как концепт, производитель готов вывести на рынок свой кросс уже в 2020 году.