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Citroen отказывается от полного привода в C5 Aircross
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Citroen отказывается от полного привода в C5 Aircross 

Car.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Car.ru
Французский автопроизводитель Citroen поделился с журналистами предполагаемыми премьерами грядущего Парижского автосалона и особо выделил флагманский «паркетник» C5 Aircross и очередную генерацию С4Cactus.
Напомним, что впервые кроссовер Citroen C5 Aircross продемонстрировали в 2017 году на Пекинском автосалоне и тогда французы заявили о полноприводной версии «паркетника» с гибридным двигателем, способным протянуть на электротяге около 60 км.
В Citroen заявили, что два электрических двигателя будут генерировать общую мощность в 300 лошадиных сил.
Но спустя год компания сменила свое мнение и теперь готова показать в Париже гибридную версию, но с одним двигателем на 109 л.с., который будет работать в паре с турбированным V4 ТНР силой в 180 «лошадей» и рабочим объемом 1,6 L.
В итоге таких преобразований, общая сила мотора упала до 225 «скакунов», а запас хода сократился до 50 км, и то при условии, что скорость не будет превышать 130 км/ч.
Хотя презентовать Citroen C5 Aircross во французской столице будут как концепт, производитель готов вывести на рынок свой кросс уже в 2020 году.
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