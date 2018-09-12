Citroen разработал подключаемый гибрид на базе кроссовера C5 Aircross

Подключаемый гибрид на базе кроссовера Citroen C5 Aircross поступит в продажу уже в 2019 году.

На Парижский автосалон гибридный кроссовер Citroen C5 Aircross приедет в качестве концепта — с приставкой Hybrid Concept и двухцветной бело-голубой окраской.

Но фактически это уже готовый к производству автомобиль, который поступит в салоны дилеров уже в 2019 году. Под капотом — знакомый бензиновый турбомотор 1.6 PureTech мощностью 180 лошадиных сил. Он спарен с восьмидиапазонным «автоматом», в который встроен электромотор мощностью 109 лошадиных сил (его крутящий момент — 337 Нм). Суммарная пиковая мощность гибридного силового агрегата составляет 225 лошадиных сил.

Литий-ионная батарея с рабоим напряжением 200 В размещена под передними сиденьями. Ее емкости в 13,2 киловатт-час должно хватить на 50 километров пробега без включения бензинового мотора (при движении по циклу NEDC).

При подключении к домашней розетке полностью зарядить батарею можно за 4-8 часов. Но с машиной будет предлагататься и зарядное устройство мощностью 32 ампера, позволяющее сократить это время до двух часов.

Вероятно, вместе с кроссовером Citroen C5 Aircross Hybrid Concept группа PSA представит на Парижском автосалоне подключаемые гибриды на базе лифтбека Peugeot 508 и кроссовера DS 7 Crossback. Помимо этого ожидается электрический премиум-кроссовер DS 3 Crossback с большой батареей емкостью 50 киловатт-час.