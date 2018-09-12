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BMW построила беспилотный мотоцикл
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BMW построила беспилотный мотоцикл 

Motor.ru 33 минуты назад
Фото: Motor.ru
Мотоциклетное подразделение BMW показало на видео прототип байка, оснащенного системой автономного управления. Экспериментальный R1200GS способен самостоятельно начинать движение, проходить повороты и останавливаться. В компании считают, что такие разработки в будущем могут сделать поездки на мотоциклах безопаснее.
В описании к ролику, опубликованному на канале BMW Motorrad в YouTube, указано, что компания не намерена продвигать технологию автономного управления как таковую. Вместо этого, инженеры BMW Motorrad хотят интегрировать в мотоциклы электронную систему контроля устойчивости, которая будет подсказывать наиболее безопасный маршрут объезда препятствий и повысит общую стабильность в критических ситуациях.
Видео: BMW Motorrad
В 2015 году Yamaha представила робота, способного управлять 200-сильным спортбайком YZF-R1M. Предполагалось, что Motobot будет на равных соперничать с реальными гонщиками, «контролируя сложные движения мотоцикла и его системы управления на скорости 200 километров в час». А вот разработка Honda под названием Riding Assist способна поддерживать равновесие мотоцикла, поворачивая руль в нужную сторону, а также позволяет байку самостоятельно следовать за владельцем.
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