BMW построила беспилотный мотоцикл

Мотоциклетное подразделение BMW показало на видео прототип байка, оснащенного системой автономного управления. Экспериментальный R1200GS способен самостоятельно начинать движение, проходить повороты и останавливаться. В компании считают, что такие разработки в будущем могут сделать поездки на мотоциклах безопаснее.

В описании к ролику, опубликованному на канале BMW Motorrad в YouTube, указано, что компания не намерена продвигать технологию автономного управления как таковую. Вместо этого, инженеры BMW Motorrad хотят интегрировать в мотоциклы электронную систему контроля устойчивости, которая будет подсказывать наиболее безопасный маршрут объезда препятствий и повысит общую стабильность в критических ситуациях.

Видео: BMW Motorrad