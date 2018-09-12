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В стиле якудза: как выглядит Lexus LS в тюнинге Wald
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В стиле якудза: как выглядит Lexus LS в тюнинге Wald 

Авторамблер 20 минут назад
Фото: Авторамблер
Японская компания Wald International представила свое видение зловещего представительского седана.
Тюнинг из Страны восходящего солнца частенько отличается безумием и гротескностью. В знаменитой конторе Wald International с визуальными апгрейдами тоже не мелочатся, но ее дизайнеры умудряются нащупать тонкую грань, делая машины вызывающими и агрессивными, но без излишеств и перегибов. Автомобили, модифицированные в стенах Wald International, всегда несут особый японский дух и это отчетливо наблюдается в доработанном флагманском седане Lexus LS.
Тюнеры предлагают два варианта апгрейдов — стандартный для «обычного» седана и версия, разработанная для псевдоспортивной версии F Sport. Обе облачены в аэродинамические обвесы со светодиодными ходовыми огнями в нижней части «челюсти» переднего бампера, красуются спойлерами и светодиодным стопсигналом в бампере. Вариант для F Sport кажется чуточку более агрессивным. Особый шарм и шик придают колесные диски диаметром 20-22 дюйма.
https://www.carscoops.com/2018/09/2018-lexus-ls-gets-attitude-adjustment-wald-international/
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