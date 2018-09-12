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Renault Kadjar-2019: брат Кашкая получил турбомотор, разработанный вместе с Daimler
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Renault Kadjar-2019: брат Кашкая получил турбомотор, разработанный вместе с Daimler 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Французская марка рассекретила рестайлинговый «паркетник» Kadjar. У модели освежили внешний облик, а моторная гамма была полностью пересмотрена.
Кроссовер Kadjar выпускают с 2015 года, он построен на платформе CMF-CD альянса Renault-Nissan, которая также лежит в основе последнего Qashqai. Производство модели французской марки налажено в Испании, а Кашкай для европейского рынка собирают в Великобритании. В Старом свете Kadjar расходится вдвое хуже своего собрата: в 2017-м было реализовано 111 705 таких «паркетников» Renault (-14% по сравнению с 2016-м), тогда как кросс Nissan обрел 247 199 новых владельцев (+6%). Рестайлинг вряд ли сделает «француза» популярнее Qashqai, но покупательский интерес он все же подстегнет.
Внешне Renault Kadjar изменился мало: «паркетник» получил новые бамперы, квадратные противотуманки вместо круглых и чуть модернизированную радиаторную решетку; передний номерной знак теперь расположен выше, а в топовых комплектациях появилась антенна-плавник. Также была расширена палитра цветов кузова, добавлены диски нового дизайна.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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