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Продажи автомобилей Renault в январе-августе увеличились на 12% — почти до 93 тыс. машин
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Продажи автомобилей Renault в январе-августе увеличились на 12% — почти до 93 тыс. машин 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Автостат
Продажи автомобилей Renault в январе-августе 2018 г. увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г. — до 92 тыс. 896 машин. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«По итогам периода с январь по август 2018 г. продажи Renault на российском рынке составили 92 тыс. 896 машин, что на 12% выше показателя за аналогичный период 2017 г.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в августе было продано 11 тыс. 534 автомобиля Renault. Это на 3% больше, чем в августе 2017 г.
«Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1%», — отметили в пресс-службе. Самой популярной моделью автопроизводителя стал кроссовер Duster, чьи продажи выросли на 1% — до 3 тыс. 537 штук. Также спросом пользовались кроссовер Kaptur и хэтчбек Sandero.
Агентство «Москва»: последние новости
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