Продажи автомобилей Renault в январе-августе увеличились на 12% — почти до 93 тыс. машин

Продажи автомобилей Renault в январе-августе 2018 г. увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г. — до 92 тыс. 896 машин. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

«По итогам периода с январь по август 2018 г. продажи Renault на российском рынке составили 92 тыс. 896 машин, что на 12% выше показателя за аналогичный период 2017 г.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в августе было продано 11 тыс. 534 автомобиля Renault. Это на 3% больше, чем в августе 2017 г.

«Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1%», — отметили в пресс-службе. Самой популярной моделью автопроизводителя стал кроссовер Duster, чьи продажи выросли на 1% — до 3 тыс. 537 штук. Также спросом пользовались кроссовер Kaptur и хэтчбек Sandero.