Ещё
Создатель McLaren F1 придумал, как сделать машины в два раза легче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создатель McLaren F1 придумал, как сделать машины в два раза легче 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Gordon Murray Design (GMD), основанная создателем суперкара McLaren F1 Гордоном Мюрреем, представила эволюционное развитие технологии iStream под названием Superlight. Созданный с ее помощью кузов в два раза легче аналога из стали, а его конструкция прочнее, безопаснее и надежнее.
Основу «тележки» iStream Superlight составляет высокопрочная алюминиевая рама с панелями из переработанного углеродного композита. Благодаря модульной конструкции платформу можно адаптировать для постройки автомобиля любого класса — от компактного ситикара до легкого коммерческого фургона. Снижение массы достигнуто за счет использования тонкостенных труб и панелей с внутренней структурой из сот.
Помимо новой платформы, GMD представила сиденья, созданные по технологии iStream, которые на 30 процентов легче обычных, и анонсировала первую машину, построенную на базе «тележки» Superlight. Ей стал спорткар T.43, оснащенный 1,5-литровым турбомотор мощностью 223 лошадиные силы и шестиступенчатой механической коробкой передач. Масса автомобиля составляет 850 килограммов, удельная мощность — 262 силы на тонну (как у 441-сильного Ford Mustang Shelby GT-H).
Технологию iStream, точнее, ее вариант под названием Carbon, также использовали при постройке суперкара TVR Griffith. Каркас машины, основой которого стал углепластиковый центральный тоннель, сделали из сочетания карбона, стали и алюминия.
Motor.ru: последние новости
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами Первые изображения электрокроссовера Honda Второй моделью Bugatti может стать внедорожник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на Минском шоссе73
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран7
«Россия ловит мух лопатой»
Смертельное ДТП в Крыму11
В Москве столкнулись пять машин1
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение