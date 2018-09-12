Спорткар Гордона Мюррея получит 220 лошадей 

Новый спортивный автомобиль Гордона Мюррея будет размером с Alpine A110 и будет иметь лучшее соотношение мощности к весу. Как сказал Мюррей, весить он будет всего 850 килограмм. Он также уточнил, что автомобиль будет среднемоторным, с 1,5-литровым трехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 220 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобилю присвоено кодовое имя T43 — 43-й автомобиль, который Мюррей разработал, включая машины гран-при и McLaren F1, плюс те, которые существуют в одном экземпляре. Сверхлегкий вес связан с его конструкцией — система iStream Мюррея в самой облегченной форме. Она создается с использованием алюминиевых секций. Панели из карбона соединяются с алюминиевой рамой, благодаря чему получается дополнительная прочность. Мюррей также показал рендеринг конструкции. В итоге получается соотношение 259 л.с. на тонну без учета веса водителя. Имейте в виду, что чем легче автомобиль, тем большее влияние оказывает вес водителя на общее соотношение мощности к весу, поэтому T43 будет скорее обладать высокой скоростью, а не хорошими динамическими показателями.