Новый BMW 3 Серии станет одним из самых обтекаемых автомобилей

В преддверии мировой премьеры нового BMW 3 Серии, которая состоится на Парижском автосалоне, баварцы распространили новые подробности о "тройке" с индексом G20.

Производитель заявляет, что BMW 3 Серии стать одним из самых аэродинамичных серийных автомобилей. Коэффициент сопротивления воздуха у новинки составляет всего 0,23.

По этому показателю "тройка" уступает только представленному недавно седану Mercedes-Benz A-класса, который может похвастать коэффициентом Сх 0,22.

Аэродинамика седана при этом настраивалась в основном в испытательном центре в Мюнхене. При этом в аэродинамической трубе продувались многочисленные версии седана со всеми доступными типами колес и шин, чтобы определить, как именно они влияют на потребление топлива — этого требует новый цикл испытаний WLTP.

Попутно компания BMW распространила фотографии предсерийных машин в процессе испытаний. На сопротивление жаре и пыли новая "тройка" тестировалась в Долине Смерти в американском штате Невада, известном своими высокими температурами. Эксплуатация седана в холодных условиях исследовалась в шведском Арьеплоге, где попутно проверяется управляемость новинки и настройки систем стабилизации на скользких покрытиях.

Работу шасси на асфальте инженеры BMW оценивали более традиционными способами — с использованием гоночных треков, включая Нюрбургринг, Ашхайм и французский Мирамас. Как уточняет производитель, работе с прототипами предшествует длительная программа компьютерного моделирования и исследования опытных образцов на стендах, позволяющих воспроизводить самые разные дорожные условия.

Новую "тройку" баварцы ожидаемо построят на одной из версий модульной платформы CLAR, при этом новинка станет легче и чуть просторнее автомобиля текущего поколения. В списке оснащения появятся "виртуальная" приборная панель, мультимедийная система с функцией распознавания жестов и комплекс продвинутых ассистентов безопасности.

Продажи нового BMW 3 Серии на ключевых рынках, предположительно, могут начаться уже в конце 2018 — начале 2019 года. Российских продаж тоже следует ожидать в 2019 году.