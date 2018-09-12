BMW рассказал об испытаниях нового седана 3 серии

Немецкий премиум-бренд BMW в преддверии официальной презентации седана 3 Series нового поколения рассказал о жёстких испытаниях модели в самых различных режимах и погодных условиях.

Ожидается, что BMW 3 Series (G20) будет показан широкой публике на Парижском автосалоне в начале октября. Не исключено, что спортивный седан дебютирует даже чуть раньше и предстанет перед почитателями бренда в режиме онлайн-презентации.

На протяжении нескольких последних месяцев главная модель BMW испытывалась по сверхжёсткой программе в жаркой Долине Смерти в американской Неваде, в шведском городке Арджеплог при экстремально низких температурах, тестировалась в испытательном центре в Мирамасе, на юге Франции, а также настраивалась на северной петле Нюрбургринга и на полигоне в Ашхайме.

Особое внимание инженеры уделили аэродинамике модели. Новая «трёшка» провела изрядное количество времени в аэродинамической трубе, что позволило довести уровень аэродинамического сопротивления седана до 0,23. Этот показатель позволит новому 3 Series считаться одним из самых аэродинамически эффективных автомобилей среди серийных и встать в один ряд с моделями Mercedes A-Class Sedan и CLA (0,22).

Вслед за седаном BMW выведет на рынок «трёшку» в кузове универсал. Прототип спортивного «сарая» уже неоднократно попадался фотошпионам. Серийная модель появится в продаже в первой половине 2019 года.

Как облапошить ушлых автоугонщиков. Читайте статью на QutoЧитайте также:BMW Motorrad представила беспилотный мотоциклMercedes-Benz раскрыл новый бестселлер GLE до премьерыПодсчитано число электрокаров в России