Mercedes-Benz готовит премьеру электрического Sprinter

Уже в следующем году немецкий бренд Mercedes-Benz обещает презентовать электрическую версию микроавтобуса Sprinter с приставкой Е.

По словам представителя компании, продажи Mercedes-Benz еSprinter также запланированы на 2019 год.

Эко-версия фургона получит полностью электрифицированную силовую установку, мощностью 115 лошадиных сил и крутящим моментом 300 Нм. При этом верхняя отметка спидометра электрического «буса» будет граничить на 80 км/ч.

Заряжать двигатель будут два комплекта аккумуляторов, рассчитанных на 41 и 55 кВт/часов. При этом расстояние, которое электробус сможет преодолеть без подзаряда, лимитировано 150-ю и 115-ю километрами.

Габаритные размеры фургона составляют 5 932*3 500* 1000 мм при 3 824 мм колесной базы.

В представительстве Mercedes-Benz подчеркнули, что еSprinter ориентирован только на внутригородские перевозки.