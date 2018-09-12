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Mercedes-Benz готовит премьеру электрического Sprinter
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Mercedes-Benz готовит премьеру электрического Sprinter 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Уже в следующем году немецкий бренд Mercedes-Benz обещает презентовать электрическую версию микроавтобуса Sprinter с приставкой Е.
По словам представителя компании, продажи Mercedes-Benz еSprinter также запланированы на 2019 год.
Эко-версия фургона получит полностью электрифицированную силовую установку, мощностью 115 лошадиных сил и крутящим моментом 300 Нм. При этом верхняя отметка спидометра электрического «буса» будет граничить на 80 км/ч.
Заряжать двигатель будут два комплекта аккумуляторов, рассчитанных на 41 и 55 кВт/часов. При этом расстояние, которое электробус сможет преодолеть без подзаряда, лимитировано 150-ю и 115-ю километрами.
Габаритные размеры фургона составляют 5 932*3 500* 1000 мм при 3 824 мм колесной базы.
В представительстве Mercedes-Benz подчеркнули, что еSprinter ориентирован только на внутригородские перевозки.
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