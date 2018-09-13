Jaguar Land Rover сокращает сотрудников из-за Brexit

Глава крупнейшего британского производителя предупредил, что неправильная сделка может стоить Jaguar десятки тысяч рабочих мест. Спет также отметил, что компания не сможет заниматься сборкой и выпуском транспортных средств в Великобритании из-за предстоящих задержек поставок. «Тысяча рабочих мест была потеряна в результате дизельной политики, и эти цифры перерастут в десятки тысяч, если мы не получим правильную сделку Brexit», — сказал Спет, ссылаясь на увольнения, сделанные в начале этого года в JLR.

«В настоящее время я даже не знаю, сможет ли какое-либо из наших производственных предприятий в Великобритании функционировать 30 марта», — добавил он.

Jaguar Land Rover, который собирается открыть новый завод в Словакии в конце этого года, уже признал, что строительство автомобилей за рубежом дешевле. «В тысячах фунтов дешевле производить автомобили, например, в Восточной Европе, чем в Солихалле (крупнейший завод в Великобритании)» — прокомментировал он и добавил, что пока неизвестно «какие решения я буду вынужден сделать, если Brexit принесет дополнительные расходы».